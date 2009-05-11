СК РФ: «Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова»

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории .

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время.

Cледствием в адрес WADA направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, , Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, , Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, , которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, общественными международными организациями, в том числе с , а также рассчитывает на взаимную помощь от них.

Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействия в расследовании, международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из WADA доказательств виновности России не исполнены», – цитирует Петренко официальный сайт СК РФ.