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    Норвежские спортсмены использовали 1% лекарств от астмы от 6000 доз, привезенных на Игры-2018

    Теги Пхенчхан-2018 сборная Норвегии сборная Норвегии жен

    Норвежская сборная на Олимпийских играх в Пхенчхане использовала около одного процента препаратов от астмы от 6000 доз, взятых в Южную Корею, сообщает NRK. 

    Один ингалятор с вентолином был использован спортсменом, еще один – человеком из вспомогательного персонала норвежской сборной. 

    Все препараты, которые не были использованы, будут отправлены в Норвегию после окончания Паралимпийских игр. 

    Ни один член сборной Норвегии не получил терапевтическое исключение (TUE) во время Олимпиады-2018. Также ни один норвежский спортсмен не получил за время Игр инъекцию кортизона.  

    Сборная Норвегии на Олимпиаде-2018 заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей (14-14-11). 

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