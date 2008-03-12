Норвежские спортсмены использовали 1% лекарств от астмы от 6000 доз, привезенных на Игры-2018

Норвежская сборная на Олимпийских играх в использовала около одного процента препаратов от астмы от 6000 доз, взятых в Южную Корею, сообщает NRK.

Один ингалятор с вентолином был использован спортсменом, еще один – человеком из вспомогательного персонала норвежской сборной.

Все препараты, которые не были использованы, будут отправлены в Норвегию после окончания Паралимпийских игр.

Ни один член сборной Норвегии не получил терапевтическое исключение (TUE) во время Олимпиады-2018. Также ни один норвежский спортсмен не получил за время Игр инъекцию кортизона.

Сборная Норвегии на Олимпиаде-2018 заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 39 медалей (14-14-11).