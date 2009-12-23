Светлана Журова: «Сочи-2014 – это проект Путина. Когда все получилось, это не давало никому покоя»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о том, как российские спортсмены смогли достичь прогресса перед Сочи-2014.

«Так как я была в заявочном комитете сочинской Олимпиады, была у истоков, знаю, как к этой теме относился Владимир Владимирович Путин. Это его проект. Тогда воплотилась в жизнь мечта – его и наша. И когда она воплотилась на все 100%, это, конечно, не дало никому покоя. К тому же ребята завоевали столько медалей…

В 2010 году Россия пошла по принципу канадцев в Ванкувере. Они сделали феноменальный скачок после туринской Олимпиады 2006 года. Перед своей, в 2010-м, у них была специальная программа – «Взойди на пьедестал».

Мы наняли ту же компанию, которая делала этот проект канадцам. Те же самые эксперты проанализировали, чего не хватает российским спортсменам, чтобы сделать прорыв. Все за деньги, конечно.

Они общались с тренерами, выезжали в команды. Предложили нам маркетинговые подходы, которые используются во всем мире, научную базу, новые методики тренировок.

Они сказали, что если вы все это сделаете, то у вас будет то количество медалей, которое в итоге и получилось в Сочи. Был составлен список ребят, которых посчитали перспективными для Игр – до них оставалось тогда 2 года. Что странно – потом все эти ребята попали в список Родченкова. Якобы они использовали его коктейли.

Те, кто сейчас обличает, пошли по простому пути. Как мэр Олимпийской деревни, я чувствовала этот накат на нас еще перед Олимпиадой. Все пытались опорочить, истории придумывали про то, что где-то что-то не построили.

Только когда все приехали на Игры – увидели, что это не так. Ко мне подходили иностранцы и говорили: «Светлана, что пишет наша пресса?! Тут же нет ничего подобного». С допингом то же самое», – рассказала Журова.

Светлана Журова: «Не хочу, чтобы думали, что я дурочка или врушка»