НОК США не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады в Пхенчхане

Национальный олимпийский комитет США не обсуждал возможность бойкота Игр в Пхенчхане.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Играх будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

«У нас не было никаких обсуждений насчет возможности отказа от выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде ни в самом комитете, ни с партнерами в правительстве. Мы планируем отправить в Пхенчхан две полноценные делегации», – цитирует представителя НОК США журналист NBC Ник Заккарди.