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    НОК США не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады в Пхенчхане

    Теги сборная США сборная США жен НОК США Пхенчхан-2018

    Национальный олимпийский комитет США не обсуждал возможность бойкота Игр в Пхенчхане.

    Ранее посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Играх будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

    «У нас не было никаких обсуждений насчет возможности отказа от выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде ни в самом комитете, ни с партнерами в правительстве. Мы планируем отправить в Пхенчхан две полноценные делегации», – цитирует представителя НОК США журналист NBC Ник Заккарди.

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