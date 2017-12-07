НОК США не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады в Пхенчхане
Национальный олимпийский комитет США не обсуждал возможность бойкота Игр в Пхенчхане.
Ранее посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Играх будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.
«У нас не было никаких обсуждений насчет возможности отказа от выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде ни в самом комитете, ни с партнерами в правительстве. Мы планируем отправить в Пхенчхан две полноценные делегации», – цитирует представителя НОК США журналист NBC Ник Заккарди.
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