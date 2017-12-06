Вик Уайлд: «США не хотят видеть русских на Олимпиаде и дают установку МОК что-то сделать с этим»

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в сноуборде Вик Уайлд поделился мнением насчет того, почему Международный олимпийский комитет (МОК) ведет расследования по допинговой системе, которая, возможно, существовала в России.

– Возможно, что-то в Сочи было. Но почему тогда мы, например, не говорим о китайцах? Или давайте поговорим об американцах, о том, как проходила Олимпиада в Лос-Анджелесе-1984. Или, например, недавно я читал статью про то, что в 1978 году у США, возможно, была своя собственная допинговая система.

Если Россию решили обвинять на основании бумаг, это неприемлемо. Пробы были заменены? Окей, но причем тут спортсмены? Они за это не отвечают – за контроль проб отвечают совсем другие организации.

Если бы все отстраненные спортсмены представляли, например, красно-бело-синий флаг со звездами, или канадский флаг, или немецкий, я не думаю, что речь бы шла о таком коллективном наказании. Но это спортсмены из России – давайте забаним их всех.

– Но ведь есть и виды спорта, в которых допинг не играет такого большого значения. Фигурное катание, например. Или это не так?

– Это неправда. Спортсмен из любого вида спорта может получить какие-то преимущества за счет запрещенных препаратов.

Здесь вопрос в другом. МОК прекрасно понимает, что если они начнут отстранять 17-летних красавиц без весомых доказательств вины, это их охарактеризует далеко не с лучшей стороны. И это однозначно не то, что хочет увидеть публика.

Намного проще отстранить брутальных мужчин из лыжных гонок, бобслея, скелетона. При этом я не хочу сказать, что фигуристы принимают допинг.

Но надо смотреть правде в глаза. А правда в том, что все решают деньги. Вообще и вся эта история – про деньги, и МОК принимает решения, основываясь на своих финансовых интересах.

Американская спонсоры понимают, что американская публика не хочет видеть русских на Олимпиаде и дает установку МОК: «Вам нужно что-то с этим сделать». Так МОК сел и все просчитал, а потом огласил результат.

Давайте вспомним, сколько денег крутится в Америке, сколько денег США приносят МОК. Предположу, что речь идет о суммах раз в десять больше, чем те, что приносит олимпийскому комитету Россия. Так что…

Главное то, что когда что-то идет не так, именно маленькие люди оказываются крайними. Спортсмены – это и есть маленькие люди. Те, кто наверху, принимают решения, не слишком заботясь об их интересах, – сказал Уайлд.

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