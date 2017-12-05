МОК пожизненно дисквалифицировал Мутко и Нагорных
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.
Мутко не сможет принимать участия в Олимпиадах в любом качестве.
Бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных также отстранен от любой деятельности в олимпийском движении.
Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.
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