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    МОК пожизненно дисквалифицировал Мутко и Нагорных

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг дисквалификации МОК Юрий Нагорных

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.

    Мутко не сможет принимать участия в Олимпиадах в любом качестве.

    Бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных также отстранен от любой деятельности в олимпийском движении.

    Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

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