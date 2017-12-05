МОК пожизненно дисквалифицировал Мутко и Нагорных

Исполком Международного олимпийского комитета ( ) принял решение пожизненно дисквалифицировать вице-премьера России Виталия Мутко.

Мутко не сможет принимать участия в Олимпиадах в любом качестве.

Бывший заместитель министра спорта также отстранен от любой деятельности в олимпийском движении.

Данное решение было принято в связи с подозрениями причастности экс-министра спорта России к допинговой системе, возможно, существовавшей в стране.

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