У участников заседания МОК по делу России конфискуют телефоны после оглашения доклада Шмида

У всех участников заседания исполкома , которое проходит сегодня в швейцарской Лозанне, будут конфискованы телефоны после озвучивания доклада Самуэля Шмида.

Группа Шмида занималась расследованием возможной причастности российских чиновников к допинговой схеме в .

Телефоны будут конфискованы для того, чтобы не допустить утечку информации раньше времени.

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