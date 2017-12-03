В WADA подтвердили подлинность базы данных, которую предоставил Родченков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность базы данных, которую предоставил бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сообщает ARD.

Напомним, 10 ноября Родченков предоставил WADA доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории с результатами спортсменов в период с января 2012 года по август 2015 года.

«Мы завершили судебное расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, содержимое базы подтверждает показания Григория Родченкова о том, что на протяжении нескольких лет, с 2012-го по 2015-й, в России принимались меры по защите спортсменов, которые употребляли допинг», — приводит ARD слова директора департамента разведки и исследований WADA Гюнтера Янгера.

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