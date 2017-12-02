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    Григорий Родченков: «Борьба с допингом мне совершенно похер. Я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков

    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пообещал уничтожить весь российский спорт на ближайшие годы.

    «Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит, – это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты.

    Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории – он меня терпеть не мог, – то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын.

    Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие 5 лет!» – рассказал Родченков.

    Видео разговора с Родченковым будет показано сегодня в 19.00 в эфире НТВ.

    Ранее Родченков сообщил, что за фильм о допинге в Сочи-2014 ему дали дорогую квартиру и машину Infiniti.

    «Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова

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