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    Александр Кравцов: «Родченков размещает порнографические рассказы под псевдонимом Виктор Конте»

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Кравцов WADA Виктор Конте Григорий Родченков

    Президент СБР Александр Кравцов сообщил, что работу антидопинговой лаборатории в Сочи-2014 полностью контролировало WADA.

    «Согласно кодексу WADA, лаборатория и должна была быть неподконтрольной – она была сертифицирована WADA как главная лаборатория на осуществление всех антидопинговых процедур на время Олимпийских игр, и только агентство контролировало всю ее дальнейшую работу.

    Точно так же WADA контролировало работу Родченкова и даже защищало его во время событий 2011 года, когда было возбуждено судебное разбирательство в отношении сестры Родченкова и его самого. Он действовал по стандартам WADA и даже на Олимпийские игры был аккредитован с подачи агентства.

    «Разве может быть адекватен Родченков, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?» – рассказал Кравцов.

    Стоит отметить, что Виктор Конте – реальная личность, бывший директор американской антидопинговой лаборатории BALCO. Конте неоднократно заявлял, что подавляющее большинство спортсменов в мире используют допинг.

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