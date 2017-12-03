Александр Кравцов: «Родченков размещает порнографические рассказы под псевдонимом Виктор Конте»

Президент СБР Александр Кравцов сообщил, что работу антидопинговой лаборатории в Сочи-2014 полностью контролировало WADA.

«Согласно кодексу WADA, лаборатория и должна была быть неподконтрольной – она была сертифицирована WADA как главная лаборатория на осуществление всех антидопинговых процедур на время Олимпийских игр, и только агентство контролировало всю ее дальнейшую работу.

Точно так же WADA контролировало работу Родченкова и даже защищало его во время событий 2011 года, когда было возбуждено судебное разбирательство в отношении сестры Родченкова и его самого. Он действовал по стандартам WADA и даже на Олимпийские игры был аккредитован с подачи агентства.

«Разве может быть адекватен Родченков, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?» – рассказал Кравцов.

Стоит отметить, что Виктор Конте – реальная личность, бывший директор американской антидопинговой лаборатории BALCO. Конте неоднократно заявлял, что подавляющее большинство спортсменов в мире используют допинг.