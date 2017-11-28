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    Следственный комитет: Родченков имел удаленный доступ к базе лаборатории и мог фальсифицировать данные

    Теги Сочи-2014 допинг МОК WADA Григорий Родченков

    Следственный комитет России сделал заявление о том, что информатор WADA Григорий Родченков после отъезда в США мог иметь доступ к базе данных российских спортсменов.

    «Следственным комитетом России предложено иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе WADA, совместное сотрудничество в расследовании, и запрошены предоставленные Маклареном доказательства.

    Однако, несмотря на заявление президента WADA о получении таких предложений о совместной работе по исследованию поступившего в распоряжение WADA электронного файла, якобы являющегося базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра (так называемой ЛИМС) о тестированиях спортсменов, никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято.

    Кроме того, следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США.

    Об уязвимости базы также было известно представителям WADA, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств.

    Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и МОК», – говорится в официальном сообщении СК России.

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