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    Следственный комитет России предложил WADA сотрудничество по делу Родченкова

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория

    Следственный комитет России обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением о сотрудничестве в деле о злоупотреблении должностными полномочиями экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    «На официальном сайте WADA опубликованы сведения о том, что в его распоряжении имеется электронный файл, который, по мнению WADA, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра, то есть информация о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года.

    В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации заявляет о готовности к сотрудничеству с WADA для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе.

    13 ноября 2017 года следствием направлено обращение во WADA, в котором СК России предложил сотрудничество в исследовании указанной базы», – говорится в заявлении.

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