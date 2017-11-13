Следственный комитет России предложил WADA сотрудничество по делу Родченкова

Следственный комитет России обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением о сотрудничестве в деле о злоупотреблении должностными полномочиями экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«На официальном сайте WADA опубликованы сведения о том, что в его распоряжении имеется электронный файл, который, по мнению WADA, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра, то есть информация о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года.

В связи с этим Следственный комитет Российской Федерации заявляет о готовности к сотрудничеству с WADA для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе.

13 ноября 2017 года следствием направлено обращение во WADA, в котором СК России предложил сотрудничество в исследовании указанной базы», – говорится в заявлении.

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