Оливье Ниггли: «Отказа России признать результаты доклада Макларена может помешать россиянам выступить на ОИ-2018»

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил о том, что отказ России признать выводы доклада Ричарда Макларена может помешать российским атлетам принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«России необходимо признать результаты доклада Макларена. Существует дорожная карта, которая была согласована всеми сторонами, и до тех пор, пока WADA не примет решение о ее изменении, мы будем руководствоваться этим документом.

Если Россия останется несоответствующей статусу WADA, это станет еще одним препятствием для того, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Россия проделала много хорошей работы в сфере борьбы с допингом. и я не понимаю, почему вместо того, чтобы принять то, что произошло, сказать об этом, совершать перемены и двигаться вперед, они имеют проблемы с последней частью», – сказал Ниггли.

МОК вынесет решение о допуске россиян к Олимпийским играм в Пхенчхане-2018 5 декабря.