Анфиса Резцова: «Когда выступаешь под нейтральным флагом, чувствуешь себя беспризорником»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова вспомнила о том, как выступала в Альбервиле-190\92 под олимпийским флагом.

«Конечно, когда ты выступаешь под олимпийским флагом, а потом стоишь на пьедестале и не можешь слышать гимн своей страны – это больно и обидно до слез. Чувствуешь себя беспризорником, никому не нужным, потерянным человеком, у которого нет ничего – ни флага, ни гимна.

Это очень тяжело, но я считаю, что у русских такая натура, которая позволяет не ломаться под любым напором и натиском. Даже не имея статуса россиянина или гражданина Советского Союза, на Олимпиаде-1992 мы все равно с гордостью доказывали, что являемся самыми сильными и непобедимыми. Мне кажется, что это главнее всего. В душе ты все равно знаешь, что Родина у тебя одна.

В нынешней ситуации весь груз вины возлагают на спортсменов. Получается, что именно они в ответе за то, что нас не допускают на Олимпиаду под национальным флагом. Я считаю, что, в первую очередь, за это должны отвечать чиновники.

А у нас почему-то страдают спортсмены. Тот же Саша Легков – человек полжизни посвятил спорту. Он не просто ради забавы это делал. Он знал, что стране нужны победы и пахал незнамо как! Сейчас его просто облили грязью ни за что и вообще не объяснили – за что наказывают. Ведь ничего же не доказали! А руку помощи подать некому. Ну как такое возможно в нашей стране?» – рассказала Резцова.