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    Александр Легков: «Если надо, буду доказывать свою невиновность всю жизнь»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков заявил, что не покидал досрочно заседание Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года.

    «Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов. Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать.

    Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», – сказал Легков.

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