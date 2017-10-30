Александр Легков: «Если надо, буду доказывать свою невиновность всю жизнь»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков заявил, что не покидал досрочно заседание Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о возможном нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года.

«Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов. Я до конца выступил, все сказал, что хотел сказать.

Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», – сказал Легков.

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