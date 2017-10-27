Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    МОК получил первые результаты экспертизы по вскрытию допинг-проб россиян с Игр-2014

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся проверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи-2014, получила первые результаты по сохранности проб.

    Об этом Освальд сообщает в своем письме, адресованном главе атлетической комиссии МОК Анжеле Руджеро.

    «Рассматриваемые случаи не являются обычными допинговыми нарушениями и не основаны на неблагоприятных аналитических выводах из лаборатории. Необходимо было разработать и утвердить новый процесс для проверки и определения царапин и меток, обнаруженных на емкостях для допинг-проб.

    Университет Лозанны разработал этот процесс, работая с производителями емкостей и экспертами, которые были задействованы при подготовке доклада Макларена. Поскольку это был новый процесс, потребовалось время, чтобы его утвердить и реализовать.

    Кроме того, в нескольких случаях должны быть проанализированы допинг-пробы B. Но это не может произойти до того момента, пока не будет завершена судебно-медицинская экспертиза по изучению царапин и меток, так как вскрытие образца нарушает целостность крышки емкости, на которой могут быть видны следы и царапины.

    Мы получили результаты судебно-медицинских исследований всего несколько дней назад, и в ближайшие дни и недели ожидается еще больше результатов», – приводит письмо Освальда официальный сайт МОК. 

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться