МОК получил первые результаты экспертизы по вскрытию допинг-проб россиян с Игр-2014

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся проверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи-2014, получила первые результаты по сохранности проб.

Об этом Освальд сообщает в своем письме, адресованном главе атлетической комиссии МОК Анжеле Руджеро.

«Рассматриваемые случаи не являются обычными допинговыми нарушениями и не основаны на неблагоприятных аналитических выводах из лаборатории. Необходимо было разработать и утвердить новый процесс для проверки и определения царапин и меток, обнаруженных на емкостях для допинг-проб.

Университет Лозанны разработал этот процесс, работая с производителями емкостей и экспертами, которые были задействованы при подготовке доклада Макларена. Поскольку это был новый процесс, потребовалось время, чтобы его утвердить и реализовать.

Кроме того, в нескольких случаях должны быть проанализированы допинг-пробы B. Но это не может произойти до того момента, пока не будет завершена судебно-медицинская экспертиза по изучению царапин и меток, так как вскрытие образца нарушает целостность крышки емкости, на которой могут быть видны следы и царапины.

Мы получили результаты судебно-медицинских исследований всего несколько дней назад, и в ближайшие дни и недели ожидается еще больше результатов», – приводит письмо Освальда официальный сайт МОК.

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