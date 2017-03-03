Сегодня на чемпионате мира в Лахти пройдет мужская эстафетная гонка. В составе российской команды выступят Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Эстафета, 4 х 10 км

Начало – в 14.30 по московскому времени.

Старт-лист

1.Норвегия (Дидрик Тонсет, Никлас Дюрхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хоген Крог)

2. Швеция (Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер, Калле Халварссон)

3. Франция (Жан Марк Гайар, Морис Манифика, Робин Дювийяр, Клемен Париссе)

4. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов)

6. Италия (Франческо де Фабиани, Дитмар Ноклер, Жандоменико Сальвадори, Федерико Пеллегрино)

8. Финляндия (Сами Яухоярви, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен)