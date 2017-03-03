Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Чемпионат мира. Эстафета. Ларьков, Бессмертных, Червоткин, Устюгов побегут за Россию

    Теги результаты лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии Жан Марк Гайар Сами Яухоярви Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен Даниэль Рикардссон эстафета сборная Франции Юхан Олссон Морис Манифика Александр Бессмертных Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Лари Лехтонен Ииво Нисканен Робен Дювийяр Франческо де Фабиани Жандоменико Сальвадори Дитмар Ноклер Клемен Париссе

    Сегодня на чемпионате мира в Лахти пройдет мужская эстафетная гонка. В составе российской команды выступят Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Мужчины

    Эстафета, 4 х 10 км

    Начало – в 14.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    1.Норвегия (Дидрик Тонсет, Никлас Дюрхауг, Мартин Йонсруд Сундбю, Финн Хоген Крог)
    2. Швеция (Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер, Калле Халварссон)
    3. Франция (Жан Марк Гайар, Морис Манифика, Робин Дювийяр, Клемен Париссе)
    4. Россия (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов)
    6. Италия (Франческо де Фабиани, Дитмар Ноклер, Жандоменико Сальвадори, Федерико Пеллегрино)
    8. Финляндия (Сами Яухоярви, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться