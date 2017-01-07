7 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках шестого этапа «Тур де Ски» пройдет мужская гонка с массового старта на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Мужчины

Масс-старт, 15 км, классический стиль

Начало – 17.30 по московскому времени

Общий зачет после 5-ти этапов

1. Сергей Устюгов (Россия) – 2:13.51,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.34,1

3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.07,5

4. Алекс Харви (Канада) – 2.08,0

5. Морис Манифика (Франция) – 2.14,5…

6. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2.32,3

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.34,0

8. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.43,4

9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.44,8

10. Жан Марк Гайар (Франция) – 4.32,1...

23. Александр Бессмертных (Россия) – 5.44,7...

28. Андрей Ларьков (Россия) – 7.43,5...

32. Петр Седов (Россия) – 8.27,3…

34. Андрей Мельниченко (Россия) – 8.30,0

35. Ермил Вокуев (Россия) – 8.42,6