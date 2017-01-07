«Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья и Хейккинен пробегут масс-старт на 15 км «классикой»
7 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках шестого этапа «Тур де Ски» пройдет мужская гонка с массового старта на 15 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Мужчины
Масс-старт, 15 км, классический стиль
Начало – 17.30 по московскому времени
Общий зачет после 5-ти этапов
1. Сергей Устюгов (Россия) – 2:13.51,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.34,1
3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.07,5
4. Алекс Харви (Канада) – 2.08,0
5. Морис Манифика (Франция) – 2.14,5…
6. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2.32,3
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.34,0
8. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.43,4
9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.44,8
10. Жан Марк Гайар (Франция) – 4.32,1...
23. Александр Бессмертных (Россия) – 5.44,7...
28. Андрей Ларьков (Россия) – 7.43,5...
32. Петр Седов (Россия) – 8.27,3…
34. Андрей Мельниченко (Россия) – 8.30,0
35. Ермил Вокуев (Россия) – 8.42,6
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