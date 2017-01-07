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    «Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья и Хейккинен пробегут масс-старт на 15 км «классикой»

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Жан Марк Гайар Петр Седов Дарио Колонья Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Дидрик Тонсет сборная Швейцарии жен Андрей Мельниченко Симен Хегстад Крюгер

    7 января в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках шестого этапа «Тур де Ски» пройдет мужская гонка с массового старта на 15 км классическим стилем.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Тоблах, Италия

    Мужчины

    Масс-старт, 15 км, классический стиль

    Начало – 17.30 по московскому времени

    Общий зачет после 5-ти этапов

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 2:13.51,0
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.34,1
    3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.07,5
    4. Алекс Харви (Канада) – 2.08,0
    5. Морис Манифика (Франция) – 2.14,5…
    6. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2.32,3
    7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 2.34,0
    8. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.43,4
    9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.44,8
    10. Жан Марк Гайар (Франция) – 4.32,1...
    23. Александр Бессмертных (Россия) – 5.44,7...
    28. Андрей Ларьков (Россия) – 7.43,5...
    32. Петр Седов (Россия) – 8.27,3…
    34. Андрей Мельниченко (Россия) – 8.30,0
    35. Ермил Вокуев (Россия) – 8.42,6

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