6 января в итальянском Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» прошла мужская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Сергей Устюгов, выиграл пятую гонку на «Тур де Ски» подряд.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Мужчины

10 км, свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) – 21.47,9

2. Морис Манифика (Франция) – 0,4

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 16,6

4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 17,3

5. Маркус Хельнер (Швеция) – 25,8

6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 27,2

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 27,9

8. Клемен Паризе (Франция) – 29,6

9. Франческо Де Фабиани (Италия) – 29,8

10. Жан Марк Гайар (Франция) – 31,9

11. Алекс Харви (Канада) – 34,2...

13. Александр Бессмертных (Россия) – 36,7

14. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 36,9...

21. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 44,3...

23. Андрей Ларьков (Россия) – 47,0...

27. Шюр Рете (Норвегия) – 1.00,5...

30. Ермил Вокуев (Россия) – 1.02,5...

33. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.07,9...

41. Петр Седов (Россия) – 1.27,2

Общий зачет

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:52.18,1

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 42,2

3. Алекс Харви (Канада) – 1.18,8

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.24,6

5. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2.00,0

6. Маркус Хельнер (Швеция) – 2.02,6

7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.02,6…

9. Морис Манифика (Франция) – 2.09,1…

24. Александр Бессмертных (Россия) – 4.53,0...

26. Алексей Червоткин (Россия) – 5.30,0...

32. Андрей Ларьков (Россия) – 6.41,5

33. Петр Седов (Россия) – 6.45,1…

38. Андрей Мельниченко (Россия) – 7.07,1

39. Ермил Вокуев (Россия) – 7.25,1