Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

Начало – в 14.45 по московскому времению

Общий зачет

1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:14.34,6

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 29,5

3. Алекс Харви (Канада) – 1.09,3

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.25,4

5. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.42,4

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.44,5…

9. Морис Манифика (Франция) – 2.10,9

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.13,2…

19. Александр Бессмертных (Россия) – 3.01,5...

33. Алексей Червоткин (Россия) – 5.01,8...

35. Ермил Вокуев (Россия) – 5.09,7...

41. Петр Седов (Россия) – 5.57,1...

44. Андрей Мельниченко (Россия) – 6.17,5

45. Андрей Ларьков (Россия) – 6.19,7