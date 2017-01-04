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    «Тур де Ски». Гонка преследования. Устюгов убежит первым, Сундбю – 2-м, Харви – 3-м, Колонья – 4-м

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Канады Петр Седов Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Эмиль Иверсен

    Сегодня в немецком Оберстдорфе на четвертом этапе «Тур де Ски» пройдет мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    Гонка преследования

    15 км, свободный стиль

    Начало – в 14.45 по московскому времению

    Общий зачет

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 1:14.34,6
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 29,5
    3. Алекс Харви (Канада) – 1.09,3
    4. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.25,4
    5. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.42,4
    6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.44,5…
    9. Морис Манифика (Франция) – 2.10,9
    10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.13,2…
    19. Александр Бессмертных (Россия) – 3.01,5...
    33. Алексей Червоткин (Россия) – 5.01,8...
    35. Ермил Вокуев (Россия) – 5.09,7...
    41. Петр Седов (Россия) – 5.57,1...
    44. Андрей Мельниченко (Россия) – 6.17,5
    45. Андрей Ларьков (Россия) – 6.19,7

    Опрос

    Выиграет ли Сергей Устюгов «Тур де Ски»?

    3680 голосов
    • Да
      82%
    • Нет
      18%

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