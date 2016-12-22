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    Expressen: Вылегжанину может грозить четыре года дисквалификации за применение триметазидина перед Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Никита Крюков Максим Вылегжанин

    Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков имеют отношение к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014, утверждает шведское издание Expressen.

    Все трое были в «списке Сочи-2014», с пробами Легкова и Вылегжанина манипуляции производились непосредственно в антидопинговых лабораториях.

    Сообщается, что Вылегжанин принимал запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат триметазидин. Данное лекарство используется для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Спортсмен употреблял препарат за месяц до старта Игр в Сочи.

    Триметазидин относится к метаболическим модулятором, срок дисквалификации атлета за его применения составляет четыре года. Однако во время Олимпиады в Сочи действовал предыдущий кодекс WADA, по которому срок отстранения составлял два года.

    Напомним, что в Сочи-2014 Вылегжанин завоевал три серебра – в эстафете, командном спринте и гонке на 50 км.

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