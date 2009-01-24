Руслан Захаров: «Решение МОК – плевок в лицо всему государству. Это унизительно для нашей страны»

Российский шорт-трекист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров прокомментировал решение МОК не допустить ведущих атлетов из России к Играм-2018 в Пхенчхане.

— МОК должен был рассылать каждому спортсмену индивидуальные приглашения. На сегодняшний день он сказал, например, что мне этого приглашения не будет, но это решение не было ничем аргументировано. Особых претензий к МОК предъявить не на что, но и поехать нельзя.

— Это решение может измениться?

— Оно еще неофициальное, потому что окончательное будет озвучено 28 или 29 января. До этого времени что-то может изменится. Сейчас приду домой, может быть в почтовом ящике лежит письмо из МОК (смеется). Нам объяснили, что надеяться особо не на что. Только на чудо.

— Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сказал, что предварительно отклонена заявка Руслана Захарова. Объясните, о чем это говорит?

— О том, что на меня, как и на всех остальных подавали заявку, но ее скорее всего отклонили. У нас нет официальной информации, но примерно так.

— Когда узнали об этом?

— Во вторник в обед. С тренировки вышел, зашел в интернет и сам прочитал. Пока ехал домой, Ситора (жена Захарова, — авт.) звонит: «Тут про тебя уже по Первому каналу говорят». «Ну, классно, «хорошие» новости». Зато все поехали на экипировку, полностью экипировались.

— Уже после того, как появились новости о недопуске?

— Конечно. Получил форму атлета из России. У нас будет сбор в Японии, мы его давно запланировали. И мы в любом случае туда поедем, неизвестно же что будет дальше. Может быть, на самом деле какое-то чудо случится. Вдруг МОК передумает или отправит остальные заявки.

— Очень много разговоров о том, что эти все дисквалификации — сугубо политика. Разделяете это мнение?

— На этот вопрос не могу ответить. В любом случае, так не должно быть. Это удар по авторитету всей нашей страны, не только спортсменов. Спортсменам в этой ситуации обиднее всего: они работали, тренировались, у кого-то это могла быть первая Олимпиада, у кого-то последняя, кто-то подошел к ней на самом пике своей карьеры, устанавливая мировые рекорды. Можно сказать, что это плевок в лицо всему государству. Это унизительно для нашей страны, – рассказал Захаров.