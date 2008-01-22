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    Шорт-трекисты Григорьев и Айрапетян не допущены до Игр-2018

    Теги шорт-трек Пхенчхан-2018 сборная России (шорт-трек) Виктор Ан Владимир Григорьев Денис Айрапетян

    Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев остранены от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее стало известно, что от Игр-2018 также был отстранен шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

    «Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также не допущены его партнеры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев», — сообщил источник. 

    Григорьев в Сочи-2014 выиграл золото в эстафете и серебро на дистанции 1000 м.

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