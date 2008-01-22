Шорт-трекисты Григорьев и Айрапетян не допущены до Игр-2018

Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев остранены от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что от Игр-2018 также был отстранен шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

«Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также не допущены его партнеры по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев», — сообщил источник.

Григорьев в Сочи-2014 выиграл золото в эстафете и серебро на дистанции 1000 м.