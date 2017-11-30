Светлана Журова: «Родченков писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Он очень странный»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова поделилась мнением о деятельности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

- Родченкова недавно призвали расстрелять.

– Я буду более корректна: он искушал спортсменов, умел найти рычаги воздействия. Наша федерация – Союз конькобежцев – никогда с ним не пересекалась. Но тоже пострадала.

– Зачем этого человека награждали орденом Дружбы и почетными грамотами Президента?

– Он работал на WADA, искал новые способы выявления допинга. Почему бы его за это не наградить? Он же был подконтролен WADA – они высказывались о нем только положительно.

Меня вот вообще не наградили никакой грамотой, хотя я перед Сочи чем только не занималась. Но так бывает – кто-то подал списки, а кто-то – нет. Автоматически – подавали на людей, которые имели хотя бы минимальное отношение к Играм. А иностранцы сейчас пишут – ага, русские все просчитали, даже Родченкова наградили. Везде видят злой умысел.

Родченков всегда был одним из переговорщиков с WADA – и всегда это подчеркивал: ребята, я с ними на короткой ноге, решу спорные вопросы. По сути, он их сотрудник. Без согласования с WADA он бы никогда не возглавлял лабораторию. Он их полностью устраивал как ученый. И периодически под их заказ рассказывал, как выявить допинг: этот препарат ловится так, этот выводится вот так – и мы можем поймать его на таком-то моменте. Это и было наше сотрудничество с WADA, Родченков – наш вклад в мировую борьбу с допингом. Мы даже подумать не могли, что он такое сотворит. Государство видело в нем человека, который борется с мировым злом.

Он, конечно, очень странный. Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было...

– Президент уже сказал, что под нейтральным флагом на Игры-2018 мы не поедем.

– Нейтральный флаг нам никто не предлагал. Президент сказал: для такой страны, как Россия, выступать под нейтральным флагом – унижение. Он не сказал, что мы не будем под ним выступать.

– Мы согласимся на унижение?

– Такое предлагать – это действительно унижение. Я еще два года назад написала в твиттере: «нас выдавливают под нейтральный флаг». Мне потом звонили, не буду говорить кто: «Светлана, зачем ты такое написала? Бах прочитал, МОК о таком даже не помышляет».

Светлана Журова: «Не хочу, чтобы думали, что я дурочка или врушка»