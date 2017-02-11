Александр Кулижников, отец российского конькобежца Павла Кулижникова, заявил, что победа голландца Кьелда Нюйса на чемпионате мира в Южной Корее является сомнительной.

«Поздравляю с победой. Наконец мы увидели твою улыбку, а не слезы.

Думаю, ты не будешь спорить, что в твоей победе большую роль сыграла англосаксонская, сомнительная организация под названием Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которая в начале 2016 года отправила в тяжелый нокаут твоего принципиального соперника и с ним более 200 спортсменов Восточной Европы (не находишь, что это подозрительно?).

Многие, как и Павел, так и не смогли восстановиться после преступной халатности WADA, включившей в запрещенный список мельдоний, который, как потом выяснилось, может оставаться в организме более года.

К сожалению, WADA стало удобным инструментом в руках США по устранению геополитических конкурентов, поэтому, пока эта организация существует в таком виде, можете и дальше радоваться своим сомнительным победам», – написал Александр Кулижников на странице голландца в соцсети.