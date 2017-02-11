Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Отец Кулижникова: «В сомнительной победе Нюйса на чемпионате мира большую роль сыграло WADA»

    Теги допинг сборная России (коньки) чемпионат мира WADA сборная Голландии Павел Кулижников Кьелд Нюйс

    Александр Кулижников, отец российского конькобежца Павла Кулижникова, заявил, что победа голландца Кьелда Нюйса на чемпионате мира в Южной Корее является сомнительной.

    «Поздравляю с победой. Наконец мы увидели твою улыбку, а не слезы.

    Думаю, ты не будешь спорить, что в твоей победе большую роль сыграла англосаксонская, сомнительная организация под названием Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которая в начале 2016 года отправила в тяжелый нокаут твоего принципиального соперника и с ним более 200 спортсменов Восточной Европы (не находишь, что это подозрительно?).

    Многие, как и Павел, так и не смогли восстановиться после преступной халатности WADA, включившей в запрещенный список мельдоний, который, как потом выяснилось, может оставаться в организме более года.

    К сожалению, WADA стало удобным инструментом в руках США по устранению геополитических конкурентов, поэтому, пока эта организация существует в таком виде, можете и дальше радоваться своим сомнительным победам», – написал Александр Кулижников на странице голландца в соцсети.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться