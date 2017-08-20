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    Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев убит в Хабаровске

    Теги происшествия пауэрлифтинг Андрей Драчев

    Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Андрей Драчев был убит в Хабаровске.

    По данным СК РФ, в воскресенье утром возле кафе в Хабаровске произошла драка между двумя посетителями заведения. В ходе нее мужчина 1992 года рождения нанес несколько ударов мужчине 1985 года рождения. Информационное агентство AmurMedia сообщило, что пострадавший – Андрей Драчев.

    «От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма», – говорится в сообщении СК РФ по Хабаровскому краю.

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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