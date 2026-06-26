Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Российские тяжелоатлеты допущены к международным соревнованиям с флагом страны.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) решил допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Допуск распространяется на все возрастные категории.

«Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности. Президент федерации Мохамед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках.

IWF стала 10-й международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все ограничения с российских спортсменов. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых.

Решению в пользу наших тяжелоатлетов во многом стал следствием новой кадровой политики. При поддержке Минспорта в 2025 г. ФТАР возглавил Александр Винокуров – крупный предприниматель, президент инвеструппы «Марафон». Федерация в координации с Олимпийским комитетов России (ОКР) активировала международную работу, за короткое время привлекла более 10 партнеров и спонсоров, начала новые программы поддержки спортсменов и тренеров, ввела гранты для тренеров, работающих с детьми до 9 лет», – написал Дегтярев в телеграм-канале.