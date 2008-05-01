Чемпионат России (жен). Финал. «Ростов-Дон» вновь обыграл «Ладу» и завоевал титул чемпиона страны

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал вторую победу над тольяттинской «Ладой» в финале чемпионата России и в пятый раз завоевал титул чемпиона страны.

В серии за третье место между «Кубанью» и «Астраханочкой» счет равный (1-1).

Чемпионат России

Женщины

Финал

Первый матч

27 апреля

Ростов-Дон – Лада – 27:26 (10:9)

Второй матч

1 мая

Лада – Ростов-Дон – 21:26 (11:14)

Серия за 3-е место

Первый матч

27 апреля

Кубань – Астраханочка – 20:28 (7:14)

Второй матч

1 мая

Астраханочка – Кубань – 23:26 (10:13)

Серия играется до двух побед.