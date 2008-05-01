Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России (жен). Финал. «Ростов-Дон» вновь обыграл «Ладу» и завоевал титул чемпиона страны

    Теги Ростов-Дон Астраханочка Кубань чемпионат России жен результаты Лада жен Гандбол

    Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал вторую победу над тольяттинской «Ладой» в финале чемпионата России и в пятый раз завоевал титул чемпиона страны. 

    В серии за третье место между «Кубанью» и «Астраханочкой» счет равный (1-1). 

    Чемпионат России

    Женщины

    Финал

    Первый матч

    27 апреля

    Ростов-Дон – Лада – 27:26 (10:9)

    Второй матч

    1 мая

    Лада – Ростов-Дон – 21:26 (11:14) 

    Серия за 3-е место

    Первый матч

    27 апреля

    Кубань – Астраханочка – 20:28 (7:14)

    Второй матч

    1 мая

    Астраханочка – Кубань – 23:26 (10:13)

    Серия играется до двух побед. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться