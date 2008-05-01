Чемпионат России (жен). Финал. «Ростов-Дон» вновь обыграл «Ладу» и завоевал титул чемпиона страны

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал вторую победу над тольяттинской «Ладой» в финале чемпионата России и в пятый раз завоевал титул чемпиона страны.
В серии за третье место между «Кубанью» и «Астраханочкой» счет равный (1-1).
Чемпионат России
Женщины
Финал
Первый матч
27 апреля
Ростов-Дон – Лада – 27:26 (10:9)
Второй матч
1 мая
Лада – Ростов-Дон – 21:26 (11:14)
Серия за 3-е место
Первый матч
27 апреля
Кубань – Астраханочка – 20:28 (7:14)
Второй матч
1 мая
Астраханочка – Кубань – 23:26 (10:13)
Серия играется до двух побед.