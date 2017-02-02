Лига чемпионов (жен). 10-й тур. «Ростов-Дон» победил «Бухарест» и другие матчи

Сегодня проходят матчи 10-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов по гандболу. «Ростов-Дон» победил «Бухарест» (25:24).
Лига чемпионов
Женщины
Основной раунд
10-й тур
Группа 1
Ростов-Дон (Россия) – Бухарест (Румыния) – 25:24 (9:12)
Дьор (Венгрия) – Крим (Словения) – 19.30
Мидтьюлланд (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 21.00
Турнирное положение: Ростов-Дон – 15 (10), Дьор – 14 (9), КСМ Бухарест – 13 (10), Нюкебинг – 5 (9), Крим – 5 (9), Мидтьюлланд – 4 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.