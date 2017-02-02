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    Лига чемпионов (жен). 10-й тур. «Ростов-Дон» победил «Бухарест» и другие матчи

    Теги Ростов-Дон Лига чемпионов жен Крим Меркатор результаты Дьор жен Мидтьюлланд жен Бухарест жен Нюкебинг жен

    Сегодня проходят матчи 10-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов по гандболу. «Ростов-Дон» победил «Бухарест» (25:24).

    Лига чемпионов

    Женщины

    Основной раунд

    10-й тур

    Группа 1

    Ростов-Дон (Россия) – Бухарест (Румыния) – 25:24 (9:12)

    Дьор (Венгрия) – Крим (Словения) – 19.30

    Мидтьюлланд (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 21.00

    Турнирное положение: Ростов-Дон – 15 (10), Дьор – 14 (9), КСМ Бухарест – 13 (10), Нюкебинг – 5 (9), Крим – 5 (9), Мидтьюлланд – 4 (9).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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