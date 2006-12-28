Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Трефилов: «Проблему в сборной надо решать. Сказали, что надо выполнить – выполню»

    Теги сборная России жен Евгений Трефилов ФГР

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал решение исполкома ФГР оставить специалиста на своем посту.

    «Постараюсь выполнить все пожелания исполкома и тренерского совета. Будем выполнять, но состав поменялся, быстро все не сделать. Но проблему надо решать. Сказали, что надо выполнить. Выполню. Живешь на этой земле – борись за нее.

    Не хочу никого обидеть, но хотелось бы, чтобы на местах поработали лучше. Хотелось бы и от науки побольше получить данных, в какую сторону идти. Чемпионат у нас все-таки слабоват, у игроков других сборных и матчей побольше», – рассказал Трефилов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться