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    Евгений Трефилов: «Нужно подтянуть технику, а то от нашего футболиста мяч отскакивает, как от дерева»

    Теги сборная России сборная России жен Евгений Трефилов Кубок конфедераций

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением насчет игры группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Португалией.

    Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.

    «Я двумя руками за хороший футбол. Второй тайм в исполнении сборной России мне понравился. Ребята старались показать игру.

    Кубок конфедераций и чемпионат мира важен для развития футбола в России. К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева», – сказал Трефилов.

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