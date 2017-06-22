Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением насчет игры группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Португалией.

Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев.

«Я двумя руками за хороший футбол. Второй тайм в исполнении сборной России мне понравился. Ребята старались показать игру.

Кубок конфедераций и чемпионат мира важен для развития футбола в России. К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева», – сказал Трефилов.