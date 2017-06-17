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    Президент ФГР: «Непопадание сборной России на чемпионат Европы – это катастрофа»

    Теги сборная России чемпионат Европы ФГР Сергей Шишкарев

    Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал выступление мужской команды в квалификации чемпионата Европы 2018 года.

    Напомним, что в заключительном матче отборочного этапа Россия сыграла вничью с командой Черногории (27:27) и лишилась шансов попасть в финальную стадию турнира.

    «Безусловно, это катастрофа, потому что мы впервые не попали на чемпионат Европы с момента его существования. Для нас непозволительно пропускать континентальное первенство.

    Первый тайм был лучшим за все время моего пребывания во главе федерации, во втором мы начали экспериментировать и отдали матч», – сказал Шишкарев.

    «Я объявил этот год годом мужского гандбола, а получилось, что еще полугода не прошло, а год мужского гандбола закончился», – цитирует президента ФГР «Р-Спорт».

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