Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал выступление мужской команды в квалификации чемпионата Европы 2018 года.

Напомним, что в заключительном матче отборочного этапа Россия сыграла вничью с командой Черногории (27:27) и лишилась шансов попасть в финальную стадию турнира.

«Безусловно, это катастрофа, потому что мы впервые не попали на чемпионат Европы с момента его существования. Для нас непозволительно пропускать континентальное первенство.

Первый тайм был лучшим за все время моего пребывания во главе федерации, во втором мы начали экспериментировать и отдали матч», – сказал Шишкарев.

«Я объявил этот год годом мужского гандбола, а получилось, что еще полугода не прошло, а год мужского гандбола закончился», – цитирует президента ФГР «Р-Спорт».