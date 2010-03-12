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    Виктория Моисеева: «На чемпионате мира постараемся не повторять ошибок, которые были совершены на Олимпиаде»

    Теги сборная России жен чемпионат мира жен Пхенчхан-2018 Виктория Моисеева

    Российская керлингистка Виктория Моисеева рассказала о готовности команды к чемпионату мира, который с 17 по 25 марта в канадском Норт-Бейе.

    «Уже прошло некоторое время, поэтому нам удалось отойти от эмоций, связанных с Олимпиадой. Все члены команды успели побывать у себя дома – так проще было собраться с мыслями. Сегодня мы отправляемся в Канаду, где в местном Норт-Бейе пройдет чемпионат мира. У нас запланирован сбор в Торонто, где мы проведем порядка десяти дней.

    Постараемся не повторять ошибок, которые были совершены на Олимпийских играх – любой спортсмен хочет реабилитироваться за прошлые неудачи. Но мы не особо думаем об этом. На каждом турнире хочется выступить хорошо, тем более на чемпионате мира. Не думаю, что у нас должны сидеть какие-то тараканы в голове относительно неудачи на Играх – лишние мысли будут только мешать», – сказала Моисеева.

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