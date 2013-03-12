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    Гарри Каспаров: «Икар» – фильм о культуре коррупции и безнаказанности, которую Путин развил в России»

    Теги допинг Гарри Каспаров Владимир Путин сборная России сборная России жен Григорий Родченков Брайан Фогель

    13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал победу ленты о российском допинге «Икар» в номинации «документальный фильм» премии «Оскар».

    В съемках фильма Брайана Фогеля принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

    «Икар» хорош, но не только тривиальной историей о спорте или допинге, но и демонстрацией культуры коррупции и безнаказанности, которую Путин развил во всех сферах жизни России. Рыба гниет с головы», – написал Каспаров.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченковуя Родченков

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