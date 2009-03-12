Документальный фильм о российском допинге «Икар» получил «Оскар». В нем снялся Родченков

Сегодня прошла церемония вручения 90-й премии «Оскар».

В номинации «Лучший документальный фильм» победу одержала американская лента режиссера Брайана Фогеля «Икар».

В съемках фильма принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

«Мы надеемся, что «Икар» послужит будильником для всех. И дело не только в России, а в том, что важно говорить правду – сейчас больше, чем когда-либо», – сказал Фогель во время получения статуэтки.

Фильм вышел в 2017 году, премьера состоялась 20 января на кинофестивале Sundance, где лента получила специальный приз жюри.

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