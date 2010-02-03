Наталия Гарт: «Cейчас нет оснований не приглашать Демченко и Иванову в Пхенчхан»

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт прокомментировала вердикт CAS, не признавшего виновными и Татьяну Иванову и аннулировавшего их отстранение от Олимпиад.

«Решение арбитражного суда означает, что с нас сняты все обвинения, которые нам предъявила комиссия Освальда, обвинив в употреблении допинга на Олимпийских играх 2014 в Сочи. Швейцарский суд полностью отменил все санкции. Это значит, что мы оправданы, что наши спортсмены никогда не употребляли допинг и заслужили медали в Сочи в честной конкурентной борьбе.

Теперь мы можем подать дополнительную заявку в , добиваться приглашения на Игры в Пхенчхан Татьяны Ивановой в качестве спортсменки и Альберта Демченко в качестве главного тренера. Далее МОК должен принять решение, приглашает он нас на Игры или нет.

В случае отказа, мы, безусловно, очень огорчимся, так как сейчас нет оснований не приглашать наших представителей. Мы пойдем дальше и опять прибегнем к юридическим методам, но хотелось бы, чтобы МОК принял все же справедливое решение и пригласил нас на Олимпиаду.

Российская сборная по санному спорту заработала квоту участия в ОИ-2018 десяти спортсменов, но МОК пригласил пока только восемь человек. Девятой поедет Татьяна Иванова, если нам удастся ее отстоять.

К сожалению, слишком поздно мы получили информацию о том, что МОК не приглашает Викторию Демченко на Игры. Поэтому вряд ли успеем доказать, что и Виктория имеет право ехать на Олимпиаду, так как у нее не было нарушений антидопинговых правил.

Сейчас наши две оставшиеся квоты переданы в Международную федерацию санного спорта и уже FIL должна распределить их среди спортсменов других наций. Но надеемся, что их нам вернут, если МОК все же допустит Татьяну до участия в олимпийских соревнованиях», – описала ситуацию Гарт.

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