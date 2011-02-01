Отец Дукурса: «Россия доказала, что государственная допинговая система сильнее Олимпийской хартии»

Отец и тренер латвийского скелетониста Мартинса Дукурса Дайнис прокомментировал решение CAS вернуть россиянину Александру Третьякову золото Сочи-2014.

Дукурс в Сочи-2014 был вторым и мог получить золото, в случае дисквалификации россиянина.

«Говорите, мой сын остается без золотой медали из-за оправдательного решения CAS? Так у нас не было золотой, была серебряная. Эту золотую медаль мы в глаза не видели и в руках не держали. Это другие люди все делили-переделили, а мы таким не занимаемся.

Мы сейчас не смотрим назад и готовимся к следующим Олимпийским играм. Произошедшее – уже история, и нет смысла к ней возвращаться. Некоторые думают, что это мы стоим за этой ситуацией. Но нам некогда, и наша сила не столь велика, чтобы чем-то подобным заниматься. Это задача WADA и МОК. Сейчас мы готовимся, и у меня до вылета еще есть дела, требующие внимания.

Мартинс не говорил, что больше не доверяет российским спортсменам или что считает эту золотую медаль своей. Хотя есть повод не доверять: никто из пальца текущую ситуацию не высосал. Что-то плохое там было, если есть неоправданные спортсмены. Просто так МОК бы не принял своего решения.

И это еще не конец, потому что Олимпийский комитет в данном случае очень плохо выглядит со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Ну, если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Дениса Освальда. Ситуация очень неоднозначная, но мы просто смотрим вперед, и куда больше, чем назад», – рассказал Дайнис Дукурс.

«Сейчас мы смотрим только вперед. Что было, то было. У нас новые задачи. Я не читал решение Арбитражного суда, но Россия доказала, что государственная допинговая система сильнее Олимпийской хартии и Кодекса WADA. Это решение показало, кто сильнее. Спорт вряд ли от этого выиграет, но таково решение суда. Надо жить дальше», – приводит слова Дукурса LETA.