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    «Известия»: В допинг-пробе бобслеиста Белугина с Сочи-2014 обнаружены три компонента «коктейля Родченкова»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России (бобслей) ФБСР бобслей Максим Белугин Денис Освальд Григорий Родченков

    Допинг-проба российского бобслеиста Максима Белугина с Сочи-2014 дала положительный результат, сообщают «Известия» со ссылкой на источник из окружения спортсмена.

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб россиян, участвовавших в Играх-2014. Сообщается, что в пробе Белугина обнаружены три компонента из «коктейля Родченкова» – тренболон, метенолон и оксандролон.

    Напомним, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что в Сочи-2014 многие российские спортсмены употребляли запрещенные препараты, маскируя их алкоголем.

    «Белугин действительно не был в так называемом «списке Родченкова», и его имя не фигурировало ни у Макларена, ни у Освальда.

    Поэтому сейчас не хотелось комментировать эту информацию. Сначала мы хотели бы ознакомиться с мотивировочной часть решения МОК и в полном объеме увидеть суть претензий к Максиму», – сказала пресс-атташе Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Анна Макарова.

    Сегодня комиссия МОК рассмотрела дела 11 российских спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014, в числе которых было и дело Белугина.

    На Играх Белугин выступал в экипаже Александра Касьянова, с которым в соревнованиях двоек и четверок занял четвертые места. Однако комиссия МОК ранее аннулировала результаты россиян из-за нарушения антидопинговых правил со стороны Касьянова.

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