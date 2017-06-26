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    За последние 10 лет телеаудитория биатлона и фигурного катания старше 55 лет увеличилась на 20 процентов

    Теги телевидение рейтинги

    Компания Mediascope провела исследование телеаудитории спортивных трансляций в России за последние 10 лет.

    Биатлон за это время потерял 3 процента несовершеннолетней аудитории. В целом аудитория этого вида спорта стремительно стареет. В 2007 году почти половина зрителей (42 процента) приходилась на возрастной сегмент 35-54, но за 10 лет интерес в этой категории упал до 29 процентов.

    Вероятно, это связано со старением болельщиков, потому что одновременно на 20 процентов выросла доля аудитории старше 55 лет.

    Аналогичная ситуация сложилась в фигурном катании. Доля зрителей старшего поколения подскочила с 39 процентов в 2007 году до 60 процентов в 2017-м.

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