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    Тина Канделаки: «В журналистике мы уверенно идем по наклонной вниз»

    Теги сборная России телевидение Кубок конфедераций Федор Емельяненко Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об уровне журналистики в России.

    «Аналогично переживаю и вчерашнюю игру сборной, и проигрыш Федора Емельяненко, но читая то, что пишут все, кому не лень, понимаю, что в журналистике мы уверенно идем по наклонной вниз.

    Современные СМИ окончательно перестали предъявлять профессиональные требования к своим журналистам, таким образом сведя их роль к роли деревенской сплетницы.

    Держимся, товарищи. Профессия не может существовать без критериев. Свои эмоции надо стараться держать в себе, уступая место фактам, комментариям участников событий и профессиональным экспертам», – написала Канделаки.

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