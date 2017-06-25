Генеральный продюсер Тина Канделаки поделилась мнением об уровне журналистики в России.

«Аналогично переживаю и вчерашнюю игру сборной, и проигрыш Федора Емельяненко, но читая то, что пишут все, кому не лень, понимаю, что в журналистике мы уверенно идем по наклонной вниз.

Современные СМИ окончательно перестали предъявлять профессиональные требования к своим журналистам, таким образом сведя их роль к роли деревенской сплетницы.

Держимся, товарищи. Профессия не может существовать без критериев. Свои эмоции надо стараться держать в себе, уступая место фактам, комментариям участников событий и профессиональным экспертам», – написала Канделаки.