Сироткин официально подписал контракт с командой «Формулы-1» «Уильямс»

Команда официально объявила о подписании контракта с Сергеем Сироткиным, который станет напарником Ланса Стролла.

Как сообщает Motorsport, контракт россиянина с «Уильямсом» рассчитан на несколько лет. Также предполагается, что спонсоры Сироткина будут платить «Уильямсу» по 15 млн евро за сезон.

Помимо Сироткина, на место в «Уильямсе» претендовали Роберт Кубица, Даниил Квят, Пол ди Реста и Паскаль Верляйн.

«Было бы преуменьшением сказать, как я рад и горд тем, что присоединился к столь знаменитой команде, как «Уильямс». Мы много работали, чтобы я мог попасть в эту команду и я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал в этом участие», – рассказал Сироткин.

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