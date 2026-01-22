«Мерседес» и Microsoft объявили о многолетнем сотрудничестве. Сделку оценивали в 60 млн долларов в год
«Мерседес» и Microsoft заключили многомиллионный долгосрочный контракт.
«Мерседес» сообщил, что заключил многолетнюю сделку с компанией Microsoft.
Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф подчеркнул, что новый партнер является одним из ведущих технологических лидеров в мире, а название Microsoft «стало синонимом прорывных инноваций».
«Мерседес» будет использовать технологии компании, в том числе ИИ-инструменты, при сборе и работе с данными.
Ранее портал Sky News сообщил, что сделка будет приносить коллективу примерно 60 миллионов долларов в год.
«Мерседес» объявит о сотрудничестве с Microsoft во время презентации ливреи (Sky News)
«Мерседес» покинет директор по проектированию, работавший в Бракли с 2007 года (The Race)
Изображение: сайт команды «Мерседес»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости