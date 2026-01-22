«Мерседес» и Microsoft объявили о многолетнем сотрудничестве. Сделку оценивали в 60 млн долларов в год

«Мерседес» и Microsoft заключили многомиллионный долгосрочный контракт.

«Мерседес» сообщил, что заключил многолетнюю сделку с компанией Microsoft.

Исполнительный директор немецкой команды Тото Вольфф подчеркнул, что новый партнер является одним из ведущих технологических лидеров в мире, а название Microsoft «стало синонимом прорывных инноваций».

«Мерседес» будет использовать технологии компании, в том числе ИИ-инструменты, при сборе и работе с данными.

Ранее портал Sky News сообщил, что сделка будет приносить коллективу примерно 60 миллионов долларов в год.

