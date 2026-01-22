1

Дориан Пен стала гонщицей «Мерседеса» по развитию

«Мерседес» объявил о новой роли для 22-летней французской спортсменки Дориан Пен.

Чемпионка «Академии «Ф-1» стала гонщицей команды по развитию. Дориан начнет трудиться на симуляторе и получит новые обязанности на базе. Пен будет совмещать работу с гоночной программой, о которой команда сообщит позже.

