Дориан Пен стала гонщицей «Мерседеса» по развитию

«Мерседес» объявил о новой роли для 22-летней французской спортсменки Дориан Пен.

Чемпионка «Академии «Ф-1» стала гонщицей команды по развитию. Дориан начнет трудиться на симуляторе и получит новые обязанности на базе. Пен будет совмещать работу с гоночной программой, о которой команда сообщит позже.

