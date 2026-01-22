  • Спортс
  • «Макларен» начнет тесты в Барселоне со 2-го или 3-го дня. Команды могут использовать 3 дня из 5
2

«Макларен» пропустит первый день тестов в Барселоне.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда не будет работать в первый день первых предсезонных тестов.

Заезды пройдут в Барселоне 26-30 января. Каждый из коллективов может использовать лишь три дня из пяти.

«Мы планируем начать тесты со второго или третьего дня, так что не будем выступать в первый день. Мы хотим дать себе как можно больше времени на развитие.

Это изначально был наш план A. Столько изменений, что мы не хотим выезжать первыми. Каждый день развития немного улучшает эффективность», – заявил босс.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
тесты Формула-1
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
Барселона-Каталония
logoМакларен
