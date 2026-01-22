Ферстаппен получил награду Autosport как гонщик года, Аджар – как лучший новичок

Autosport назвал обладателей традиционных наград в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл голосование болельщиков и получил приз Autosport как гонщик года.

На премию также претендовали чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис из «Макларена », его напарник Оскар Пиастри , а также чемпионы «Индикара », «Формулы E » и MotoGP Алекс Палоу, Оливер Роулэнд и Марк Маркес .

Новичком года признали Изака Аджара – нового напарника Ферстаппена, выступавшего в 2025-м за «Рейсинг Буллз ». Норрис стал британским пилотом года в международных соревнованиях, чемпион WRC Себастьян Ожье – раллийным гонщиком года.

«Макларен» получил награду как команда года, болид MCL39 признан гоночной машиной года. Моментом года стала победа Роберта Кубицы в гонке «24 часа Ле-Мана» – экс-пилот «Ф-1» выступал вместе с напарниками по клиентской «Феррари» Йе Йефеем и Филом Хэнсоном. Победителей во всех перечисленных категориях определяли болельщики.

Кроме того, Норрис получил приз Autosport Champion за достижения за последние десять лет – Ландо прошел путь от звания лучшего молодого британского пилота в 2016-м до титула в «Ф-1» в 2025-м. Экс-инженеру и менеджеру команд «Ф-1» Россу Брауну вручили золотую медаль Autosport в знак признания заслуг в автоспорте. Обладателей данных наград определяла панель экспертов.

Сколько стоят команды «Ф-1»? Все вместе – $34,2 млрд, самая дешевая – $1,7 млрд!

«Ред Булл» – в тумане. Новый провал в «Ф-1» грозит потерей Ферстаппена и перестройкой