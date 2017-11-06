Ласицкене не вошла в шорт-лист номинанток на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в финальную тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

За награду поборются эфиопка Алмаз Аяна (бег на длинные дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжок с шестом) и бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье).

Напомним, в прошедшем сезоне Ласицкене, выступавшая как нейтральная спортсменка, выиграла все 18 стартов, в которых приняла участие, во второй раз в карьере завоевала золото чемпионата мира, а также одержала победу в общем зачете «Бриллиантовой лиги».

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