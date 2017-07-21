Аркадий Дворкович об экипировщике сборной России ZA Sport: «Удивлен, что выбрана компания без опыта»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович выразил удивление по поводу того, что компания ZA Sport стала экипировщиком сборной России.

«Я выражал свои сомнения президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Жукову по поводу возможностей этой компании быстро и качественно сделать форму. Ну и результат мы пока видим.

В России есть достаточно собственных компаний, которые шьют одежду, и то, что была выбрана компания без опыта, меня удивило.

Может, они наберутся опыта за год, но пока мы этого не видим. Надеюсь на мудрость ОКР», – сказал Дворкович.

В этом году ОКР прекратил сотрудничество с BoscoSport и подписал контракт с ZA Sport – фирмой Анастасии Задориной, дочери бывшего начальника службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина.

У сборной России новая форма. Серая