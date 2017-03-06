Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    WADA потратило почти 4 млн долларов на расследование Макларена про допинг в России

    Теги допинг Ричард Паунд сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен

    Затраты Международного антидопингового агентства (WADA) по допинговому расследованию в России составили почти 4 миллиона долларов.

    «В общей сложности расследование Ричарда Паунда, которое выявило массовое использование допинга в российской легкой атлетике, и расследование Ричарда Макларена, которое выявило манипуляции с допинг-контролем в России на государственном уровне, стоили WADA 3,7 миллиона долларов при годовом бюджете в 30 миллионов», – говорится в сообщении WADA.

    Напомним, что свое расследование WADA начало еще в 2015 году.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться