WADA потратило почти 4 млн долларов на расследование Макларена про допинг в России

Затраты Международного антидопингового агентства (WADA) по допинговому расследованию в России составили почти 4 миллиона долларов.

«В общей сложности расследование Ричарда Паунда, которое выявило массовое использование допинга в российской легкой атлетике, и расследование Ричарда Макларена, которое выявило манипуляции с допинг-контролем в России на государственном уровне, стоили WADA 3,7 миллиона долларов при годовом бюджете в 30 миллионов», – говорится в сообщении WADA.

Напомним, что свое расследование WADA начало еще в 2015 году.