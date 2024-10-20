Инал Тасоев: «Ближайший серьезный старт для меня – турнир Большого шлема в Японии, куда я должен поехать»

Дзюдоист Инал Тасоев рассказал, на каких турнирах планирует выступить в этом году.

– Чувствую себя замечательно. Я взял такой долгий перерыв, и уже хочется вернуться, тем более я приехал, смотрю на борьбу, и как‑то хочется уже выйти на татами бороться.

Я думал над тем, чтобы выступить на чемпионате России, но понял, что я еще не в той форме, в которой я чувствую себя хорошо, чтобы бороться.

– Какие у тебя ближайшие планы?

– Ближайшим серьезным стартом для меня должен быть турнир Большого шлема в Японии (7-8 декабря – Sports), куда я должен поехать. Перед этим стартом у нас будет командный чемпионат в Волгограде.

Думаю, там я проведу пару схваток, чтобы почувствовать татами, почувствовать, в какой форме я нахожусь, – сказал чемпион мира-2023 по дзюдо.