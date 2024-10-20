Инал Тасоев: «Ближайший серьезный старт для меня – турнир Большого шлема в Японии, куда я должен поехать»
Дзюдоист Инал Тасоев рассказал, на каких турнирах планирует выступить в этом году.
– Чувствую себя замечательно. Я взял такой долгий перерыв, и уже хочется вернуться, тем более я приехал, смотрю на борьбу, и как‑то хочется уже выйти на татами бороться.
Я думал над тем, чтобы выступить на чемпионате России, но понял, что я еще не в той форме, в которой я чувствую себя хорошо, чтобы бороться.
– Какие у тебя ближайшие планы?
– Ближайшим серьезным стартом для меня должен быть турнир Большого шлема в Японии (7-8 декабря – Sports), куда я должен поехать. Перед этим стартом у нас будет командный чемпионат в Волгограде.
Думаю, там я проведу пару схваток, чтобы почувствовать татами, почувствовать, в какой форме я нахожусь, – сказал чемпион мира-2023 по дзюдо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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