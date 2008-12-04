Носов о захвате его школы самбо: «Не вступившие в права владельцы хотят выставить 400 детей на улицу и открыть ночлежки для мигрантов и бомжей»

Бронзовый призер Афин-2004 в дзюдо, депутат Госдумы России Дмитрий Носов рассказал о незаконном захвате своей школы дзюдо и самбо в Москве.

«Сегодня между пятью и шестью утра некие захватчики вторглись в нашу школу и захватили ее. Как я понял, это владельцы общежития для мигрантов, которые претендуют на роль будущих собственников помещения. Однако официально они не вступили в права владения, никаких документов у них еще нет.

Действовали захватчики профессионально, по-рейдерски. Сразу отключили электричество, поэтому камеры не успели ничего снять, вырубили отопление, заварили изнутри двери. Приехала полиция, которую они не пускали внутрь три часа. При этом не выпускали наших сотрудников, которые оказались в заложниках - это семейная пара, которая снимала на телефон, что там творится. Эти вандалы все разнесли в школе, нанесли колоссальный ущерб.

Когда встал вопрос, чтобы СОБР штурмом брал здание, они открыли двери. Все были задержаны полицией, их доставили в отделение, берут показания. Видимо, они заодно решили поживиться, потому что из кассы пропали деньги.

Ситуация взята на особый контроль силовиками. Надеюсь, правительство Москвы тоже подключится.

Ситуация нездоровая, еще не вступившие в права собственности владельцы пытаются выставить около 400 детей на улицу и открыть ночлежки для мигрантов и бомжей. Надеюсь, их накажут по уголовным статьям, у них нет ничего святого», - сказал Носов.